New York, 12 apr. - "Non abbiamo ancora deciso se lanciare un attacco militare in Siria". Lo ha dichiarato il segretario alla Difesa statunitense, James Mattis, durante l'audizione alla commissione Forze armate della Camera. "Il presidente non ha preso quella decisione; comunque, guardando alla Convezione sulle armi chimiche, credo che sia di gran lunga nel miglior interesse della civiltà, certamente nel miglior interesse dell'America, che quella Convenzione sia rispettata".