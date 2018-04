Trump: lavoriamo a organizzazione incontro con Kim

New York, 12 apr. - L'incontro con il leader della Corea del Nord Kim sta venendo organizzato in questo momento". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, parlando dalla Casa Bianca secondo quanto scrive Zero Hedge.

Sempre questa mattina davanti al Congresso Mike Pompeo ha detto che l'amministrazione americana "sta lavorando per preparare l'incontro con Kim Jong-un".

L'incontro sarebbe storico e potrebbe iniziare il processo di denuclearizzazione della penisola coreana dopo anni di tensioni. Potrebbe avvenire tra maggio e giugno in una località ancora da definire.