Milano, 12 apr. - Polis Fondi SGR ha perfezionato la vendita di un immobile di proprietà del Fondo Polis a destinazione logistica situato a Sassari, in via Caniga 102, per un corrispettivo di un milione di euro. Il prezzo di cessione dell'immobile risulta lievemente superiore rispetto alla valutazione dell'esperto indipendente del Fondo al 31 dicembre 2017.

L'operazione rientra tra le attività finalizzate alla dismissione degli asset del portafoglio immobiliare del Fondo Polis.