UniCredit, Saccomanni: molto contento di essere stato nominato

Milano, 12 apr. - "Sono molto contento di essere stato nominato dall'assemblea, tra l`altro con una maggioranza molto ampia che dimostra che gli investitori con cui ho avuto l'occasione di parlare nelle settimane scorse hanno fiducia in UniCredit e nel nostro piano di trasformazione della banca e di riforma della governance che abbiamo portato avanti e che ci allinea alle migliori pratiche su questo fronte". Lo ha dichiarato il presidente designato di UniCredit, l'ex ministro del Tesoro e direttore generale della Banca d'Italia Fabrizio Saccomanni, in un breve incontro con la stampa tenuto al termine dell'assemblea di bilancio della banca, che ha nominato il nuovo cda.

"Per me - ha aggiunto Saccomanni - lavorare in una banca come UniCredit è un pò come una continuazione dell`impegno che ho avuto in tutta la mia carriera per l`integrazione del sistema finanziario europeo e UniCredit è una banca paneuropea vincente". La nomina di Saccomanni alla presidenza di UniCredit verrà formalizzata domani mattina in occasione della prima riunione del nuovo board.