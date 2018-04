Roma, 12 apr. - "Ora al Quirinale il centrodestra unito con i Gruppi del Senato e della Camera per il secondo giro di Consultazioni del Presidente Mattarella per la formazione del nuovo Governo. #Consultazioni2018". Lo scrive in un tweet Silvio Berlusconi, allegando la foto ufficiale nello studio al Colle con il capo dello Stato Sergio Mattarella, che ritrae l'intera delegazione composta dai 3 leader del centrodestra e dai 6 capigruppo di Lega, Fi e FdI.