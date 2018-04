Braga (Pd): centrodestra e M5S impegnati a spartirsi poltrone

Roma, 12 apr. - "Quello a cui abbiamo assistito è il consueto teatrino ripetutosi in queste settimane: la spartizione dei posti di potere all'interno degli organismi parlamentari, in spregio ad ogni prassi istituzionale. Cosa che al centrodestra e al Movimento Cinque Stelle riesce anche male, visto che al neo presidente Molteni sono mancati 4 voti dei 31 disponibili per la sua elezione".

Così commenta la prima seduta della Commissione speciale sugli atti del governo, l'On. Chiara Braga, deputata comasca, indicata come componente della stessa commissione dal Partito Democratico a Montecitorio.

"Il PD - aggiunge Braga - è pronto a lavorare nelle prossime settimane sul DEF e ad esaminare i provvedimenti varati dal Governo, sui quali il Parlamento non si è ancora pronunciato. Lavoreremo sui contenuti e sul merito delle questioni, ma quel che si è verificato è un ulteriore pessimo segnale del modo in cui M5S e Centrodestra intendono impostare il lavoro istituzionale".