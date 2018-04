UniCredit, Mustier: mio impegno a molto lungo termine, oltre 2019

Milano, 12 apr. - L'Ad di UniCredit, Jean Pierre Mustier, considera il proprio impegno alla guida del gruppo e quello della sua squadra "a molto lungo termine". Lo ha chiarito nel breve incontro con la stampa tenuto al termine dell'assemblea di bilancio che è durata oltre 7 ore. "Siamo impegnati a lavorare per sviluppare UniCredit come una banca paneuropea vincente. L`impegno è naturalmente molto a lungo termine. Siamo solo all`inizio del nostro piano, non siamo ancora a metà della maratona. Andremo molto al di là del 2019 insieme al management", ha affermato.

"Sicuramente - ha detto ancora - faremo noi il nuovo piano dopo questo. Però adesso siamo focalizzati sull`implementazione di 'Transform 2019'".