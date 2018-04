Tim: in Borsa passa altro 1,4%, domani record date per assemblea

Milano, 12 apr. - Restano elevati i volumi in Borsa su Telecom Italia, alla vigilia del "record date" per poter partecipare all'assemblea degli azionisti del 24 aprile, chiamata a votare sulla richiesta del fondo Elliott di revocare gli amministratori targati Vivendi e nominare sei suoi consiglieri. Le azioni hanno chiuso in rialzo dello 0,75% a 0,8612 euro, con 210 milioni di titoli passati di mano, pari a circa l'1,4% del capitale.

Dagli aggiornamenti della Consob di ieri, è emerso che alla data del 10 aprile la Cdp è titolare di una quota del 4,262%, mentre BlackRock ha complessivamente il 4,977%, di cui il 2,058% con diritto di voto. Elliott è al momento ferma all'8,83%.

Intanto si attende il ricorso d'urgenza della società contro la decisione del collegio sindacale che ha dato ragione ad Elliott decidendo di integrare l'odg del 24 aprile. A oggi non risulta ancora presentato.