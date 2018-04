Pompeo al Congresso: sono stato sentito da Mueller

New York, 12 apr. - "Sono stato interrogato da Robert Mueller", il procuratore speciale che si sta occupando del Russiagate. Lo ha confermato Mike Pompeo nel corso della audizione al Congresso americano per la conferma della sua nomina a segretario di Stato. Pompeo, repubblicano conservatore ed ex direttore della Cia, è stato scelto da Donald Trump per sostituire Rex Tillerson alla guida della diplomazia americana. Pompeo ha anche negato che Trump gli abbia fatto alcuna richiesta "impropria" nel corso della loro discussione sulla indagine sui contatti tra la Russia e il comitato elettorale del presidente. Secondo alcune fonti media Trump avrebbe chiesto a Pompeo quando guidava la Cia di fare pressioni per fermare l'inchiesta sul Russiagate.