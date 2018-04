Russia: Julia Skripal trattenuta in Gb con la forza

Mosca, 12 apr. - La autorità britanniche starebbero trattenendo con la forza Julia Skripal, figlia dell'ex spia russa Sergey, avvelenato a Salisbury con un agente nervino che secondo Londra è di origine russa: lo ha dichiarato la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova.

"Abbiamo ogni motivo di credere che possa trattarsi delle detenzione deliberata e forzata di una cittadina russa o possibilmente di una costrizione forzata ad una dichiarazione preparata in anticipo", ha concluso la portavoce; Julia, avvelenata insieme al padre ma che è stata dimessa dall'ospedale, si trova attualmente in un "luogo sicuro" in Gran Bretagna ed ha rifiutato l'assistenza russa.