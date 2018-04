New York, 12 apr. - "Stiamo veramente negoziando con la Cina: a un certo punto dovrà trattarci in modo corretto negli scambi commerciali". Lo ha detto il presidente americano, Donald Trump, secondo quando scrive il blog finanziario Zero Hedge. In questo momento è in corso un incontro a porte chiuse tra Donald Trump, alcuni membri del Congresso e i governatori americani.