Mattis:in Siria per battere Isis, non entreremo in guerra civile

New York, 12 apr. - "Credo ci sia stato un attacco chimico e stiamo cercando le prove", ma l'obiettivo principale degli Stati Uniti in Siria è "sconfiggere l'Isis. Non prenderemo parte alla guerra civile". Lo ha detto il segretario alla Difesa statunitense, James Mattis, impegnato in un'audizione in Congresso, parlando del presunto attacco chimico contro i civili a Douma, a opera delle forze del presidente siriano, Bashar al-Assad.

"Alcune cose sono semplicemente imperdonabili, oltre il limite e contro la Convenzione sulle armi chimiche e della stessa civiltà" ha detto, parlando del presunto attacco chimico. "Stiamo ancora valutando con l'intelligence e con gli alleati. Ci stiamo ancora lavorando" e la conferma o meno dell'attacco con armi chimiche dovrebbe arrivare "entro la settimana". Mattis ha poi detto che il Congresso sarà avvisato prima di un eventuale attacco in Siria, minacciato dal presidente Donald Trump.