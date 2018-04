New York, 12 apr. - "Mosca è complice della conservazione di armi chimiche in Siria". Lo ha detto il segretario alla Difesa statunitense, James Mattis, parlando durante l'audizione davanti alla commissione Forze armate della Camera. Mattis si riferisce al presunto attacco chimico delle forze del presidente Bashar al-Assad contro i civili a Douma, visto che la Russia era garante dell'accordo del 2013 sull'eliminazione dell'intero arsenale di armi chimiche in possesso del governo siriano.