Pompeo non dice se Usa dovrebbero uscire da accordo nucleare Iran

New York, 12 apr. - Nel corso della audizione al Congresso americano per la conferma della sua nomina a segretario di Stato, Mike Pompeo non ha voluto dire ai politici se gli Stati Uniti dovrebbero uscire dall'accordo sul nucleare con l'Iran come minacciato più volte dal presidente Donald Trump. Il suo predecessore, Rex Tillerson, era a favore del accordo raggiunto nel 2015 e definito una delle più importanti vittorie del governo di Barack Obama.

Rispetto a Tillerson, Pompeo dovrebbe essere molto più in linea con Trump sulle posizioni dure nei confronti dell'Iran. Entro un mese scadrà la nuova deadline sull'accordo e questa volta Trump potrebbe decidere di non rinnovarla per altri sei mesi, iniziando il processo per uscire dall'intesa.