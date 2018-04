New York, 12 apr. - "Dal punto di vista strategico, si tratta di come evitare un'escalation fuori controllo, se capisce cosa intendo". Così il segretario alla Difesa statunitense, James Mattis, ha risposto a una domanda sulla sua maggior preoccupazione in caso di un'eventuale azione militare in Siria, durante l'audizione davanti alla commissione Forze armate della Camera.