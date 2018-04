Cyber security, Cy4Gate a Codemotion 2018

Roma, 12 apr. - Cy4Gate - joint venture tra Elettronica ed Expert System - parteciperà a Codemotion 2018, conferenza tecnica per sviluppatori software tra le maggiori in Europa, che si terrà nella Capitale tra il 13 e il 14 Aprile, ospitato nelle strutture del Dipartimento di Ingegneria dell`Università Roma Tre. Si rinnoverà, dunque, anche per questa ottava edizione, la partnership tra l'evento e Cy4Gate, che conferma la sua presenza da "sponsor" unitamente ad alcuni tra i principali big del settore come Ibm e Oracle. L`evento, spiega una nota della compagnia, "costituisce per Cy4Gate un`imperdibile occasione di networking per l`individuazione di opportunità di collaborazione B2B e B2C e, soprattutto, per lo scouting di cyber talents".

La "due giorni tech" sarà densa di workshop e seminari su Artificial Intelligence, Machine Learning, Functional Programming e tra gli oltre 100 speaker invitati, non mancherà Andrea Pompili, Cyber Security Specialist di Cy4Gate, Davide Papini Cyber-Security Researcher e Daniele Provenziani, Rf Comm Expert, entrambi di Elettronica.

Con lo speech dal titolo "Why I've to waste my time on cryptography?" Pompili offrirà linee guida in pillole per meglio conoscere e sopravvivere a futuri attacchi informatici, mentre Papini e Provenziani con "Software Defined Radios: Hacking the Invisible" daranno evidenza della facilità con cui è possibile sfruttare lo spettro elettromagnetico (sia in maniera attiva che passiva) con le Software Defined Radios.

