Governo raccomanda contro Xylella uso pesticida proibito da Ue

Bruxelles, 12 apr. - Nel suo decreto del 23 marzo scorso sulle "misure d'emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione della Xylella fastidiosa", il batterio considerato la causa dei fenomeni di disseccamento degli ulivi in Puglia, il governo italiano raccomanda di utilizzare un insetticida, l'Imidacloprid prodotto dalla Bayer, che è uno dei tre pesticidi "neonicotinoidi" sottoposti dal 2013 a severe restrizioni d'uso nell'Ue in quanto dannosi per le api.

Il decreto del governo raccomanda l'uso dell'Imadacloprid, insieme ad altri insetticidi, per quattro trattamenti obbligatori negli uliveti nella "zona infetta" (tutta la provincia di Lecce e parte delle province di Brindisi e Taranto), due da effettuare nel periodo maggio-agosto e due nel periodo settembre-dicembre, e per due trattamenti obbligatori annuali nell'"area cuscinetto" (un fascia larga 10 Km dall'Adriatico alla Ionio oltre il confine della zona infetta).

Rispondendo alla domanda se non vi sia contraddizione fra le prescrizioni dell'Ue e quelle del governo italiano su questo punto, una portavoce della Commissione europea, dopo aver affermato di non voler "commentare le intenzioni delle autorità italiane, di cui - ha detto - non sono al corrente", ha confermato il divieto e annunciato che vi sarà presto anche un ulteriore giro di vite.

"Confermo - ha detto la portavoce per la Salute e la Sicurezza alimentare, Anca Paduraro - che la protezione delle api è una questione molto importante per la Commissione perché riguarda la biodiversità, la produzione alimentare e l'ambiente".

"L'Imidacloprid, in effetti - ha proseguito -, è sottoposto dal 2013 a una restrizione d'utilizzo che riguarda praticamente tutti i suoi usi all'esterno (mentre è autorizzato il suo impiego in serra, ndr). E stiamo ora considerando - ha aggiunto la portavoce - una ulteriori restrizioni d'uso: il voto degli Stati membri su questa proposta è già stato programmato per il 27 aprile", nel comitato tecnico Ue competente. "In quell'ocasione - ha concluso Paduraru -, gli Stati membri avranno modo di esporre la loro posizioni sulle ulteriori restrizioni".