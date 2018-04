Roma, 12 apr. - "Non c'è nulla". Lo ha detto Marco Morelli, Ad del Monte dei Paschi di Siena, rispondendo, nel corso dell'assemblea degli azionisti della banca, a una domanda su possibili operazioni di aggregazione del Monte con altri gruppi bancari.

Si tratta peraltro "di un tema che in primis deve essere trattato dai soci. Quando i soci avranno fatto le valutazioni in merito ingaggeranno il sottoscritto" per discuterne, ha sottolineato Morelli.