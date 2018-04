Chiusura tonica per Piazza Affari con frenata Trump su Siria

Milano, 12 apr. - Chiusura tonica per Piazza Affari in linea con l'andamento delle Borse europee in un clima più ottimista dopo le ultime precisazioni del presidente Usa Trump che sembra prendere tempo sulla Siria. A Milano l'indice principale Ftse Mib ha guadagnato l'1,27% a 23.304 punti. Tra le blue chip gli acquisti si concentrano su StM (+4,93%), seguita da Unipol (+2,73%), CnhI (+2,42%) e Unicredit (+2,41%).

Sul listino completo in evidenza Snaitech (+14,58%): Playtech ha concluso un accordo per rilevare il 70,56% dall'azionista di controllo per 2,19 euro e lancerà un'Opa allo stesso prezzo finalizzata al delisting. Denaro sulla Juventus (+3,04%) nonostante l'eliminazione dalla Champions League.