Al via a Milano la quattro giorni della Salute del Rotary

Milano, 12 apr. - Al via a Milano la quattro giorni di appuntamenti dedicati alla salute organizzati dal Rotary international. Dopo il rinnovo, oggi, dell`intesa con l`Istituto nazionale dei tumori con l`apposizione di una targa nella sede dell`Istituto alla presenza del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, domani alle 19.30 a Palazzo Marino, il governatore del Rotary Andrea Pernice e il presidente della Fondazione rcss Istituto nazionale tumori Lucchini firmeranno un protocollo di intesa per sostenere e sviluppare la cura e la ricerca in campo oncologico.

La collaborazione tra il Rotary e il primo centro ospedaliero dedicato esclusivamente alla cura e alla ricerca sul cancro a Milano, successivamente diventato l`Int, risale a novanta anni fa, quando nel 1928 iniziò fu lanciata dall'allora presidente del Rotary Club e sindaco di Milano Luigi Mangiagalli

Una firma aprirà i lavori del congresso distrettuale Rotary che si terrà a Milano sabato 14 e domenica 15 aprile. L`invito alla cittadinanza però è al "fuori congresso", con il Percorso della Salute: 9 postazioni, tra Piazza San Carlo e Corso Vittorio Emanuele, che dalle 10 alle 18 di sabato 14 e di domenica 15 aprile offriranno una serie di screening su diverse patologie per fare informazione, formazione e sensibilizzazione alla prevenzione nell`ambito della salute.