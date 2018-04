Mps, Morelli: consorzio gruppo da valorizzare con altri servizi

Siena, 12 apr. - "Il Consorzio di gruppo del Monte dei Paschi di Siena è stato ideato per una banca con 3mila filiali, ora siamo scesi a 1.570 e, a fine piano (2021, Ndr) saremo a 1.400. Il Consorzio è rimasto inalterato, stiamo vedendo come possa essere valorizzato con la prestazione di ulteriori servizi non solo per il Monte dei Paschi".Lo ha detto Marco Morelli, Ad di Mps, rispondendo, nel corso dell'assemblea degli azionisti, a una domanda di un socio.

Il Consorzio di gruppo di Mps, conosciuto anche Consorzio operativo, occupa circa 800 dipendenti.