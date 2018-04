Gentiloni: soluzione in Siria solo con Onu, non perdere speranza

Roma, 12 apr. - "Una soluzione stabile e duratura per la Siria potrà venire lavorando per la pace e dando spazio alle Nazioni Unite, a Staffan de Mistura e ai tavoli negoziali perché non si perda la speranza". Lo ha sottolineato Paolo Gentiloni, nelle conversazioni avute oggi con interlocutorii nternazionali, a proposito della situazione siriana.

Nel corso della giornata il presidente del Consiglio si è confrontato con i ministri degli Esteri e della Difesa e con i consiglieri diplomatico e militare di Palazzo Chigi.