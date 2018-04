Roma, 12 apr. - L'Italia "non parteciperà ad azioni militari in Siria". Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni nei colloqui con interlocutori internazionali, tra cui Angela Merkel, avuti in queste ore. "In base agli accordi internazionali e bilaterali vigenti, l'Italia continuerà a fornire supporto logistico alle attività delle forze alleate, contribuendo a garantirne la sicurezza e la protezione".