Governo, Pd: continueremo impegno per paese da minoranza

Roma, 12 apr. - "Per quel che riguarda noi, con coerenza, tenacia e impegno continueremo il nostro lavoro innanzitutto in Parlamento, continueremo a supportare l'azione del presidente della Repubblica con spirito di responsabilità verso l'Italia. Noi ci siamo a lavorare e a ragionare per il paese da minoranza parlamentare, soprattutto in ragione del problema che le forze che hanno prevalso il 4 stanno ancora una volta reiterando in queste ore". Lo ha detto Maurizio Martina, segretario reggente del Pd, al termine delle consultazioni al Quirinale sulla formazione del governo.

"Abbiamo ribadito al presidente della Repubblica l'impegno del Pd a lavorare su alcune questioni prioritarie fondamentali per il paese con grande convinzione - ha spiegato Martina - perchè questa è la funzione fondamentale del Pd in un momento particolare come questo, ricordo che abbiamo sollevato innanzi tutto la questione dell'impegno del Parlamento sulla questione sociale, il lavoro, la grande questione economica e sociale che ci riguarda direttamente".

"Abbiamo ribadito la centralità di alcune questioni che impegneranno l'Italia nelle prossime settimane sul quadrante Mediterraneo, sul tema migratorio, l'agenda europea, la necessità di una svolta europea che impegnerà il nostro paese in alcuni consigli e appuntamenti", ha concluso.