Mps, Morelli: dopo trimestrale altri incontri con investitori

Siena, 12 apr. - Il road show londinese di Mps con gli investitori di due settimane fa è nato "alle luce del fatto che uscivano notizie sulla banca che non stavano nè in cielo nè in terra. Ricordo quelle sull'aumento di capitale o pesanti rettifiche nel primo trimestre. A Londra ho semplicemente detto agli investitori che il piano va avanti come previsto spiegando che non potevo assolutamente fornire numeri sull'andamento della trimestrale". Lo ha detto Marco Morelli, Ad di Mps, rispondendo, nel corso dell'assemblea degli azionisti, a una domanda di un socio.

"Certamente non è che posso stare dietro a tutte le chiacchiere che escono. Per me contano i fatti sul percorso di recupero e questo sarà verificabile. E' ovvio che dopo il 10 maggio, dopo i numeri della trimestrale, del primi, faremo un altro giro con gli investitori per presentare i conti del trimestre", ha sottolineato Morelli.