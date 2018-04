Siria, Pd: preoccupati da quadro alleanze internazionali Italia

Roma, 12 apr. - "Non possiamo non esprimere la nostra preoccupazione in particolare per la vicenda molto delicata come quella della crisi siriana e preoccupazione per certe reazioni che alcune forze che hanno prevalso il 4 marzo hanno espresso in queste ore: se qualcuno intende cambiare il quadro delle alleanze internazionali dell'Italia deve dirlo chiaro, soprattuto agli italiani". Lo ha detto Maurizio Martina, segretario reggente del Pd, al termine delle consultazioni al Quirinale sulla formazione del governo.

"Noi rimaniamo nel quadro dell'Europa e delle alleanze della cooperazione internazionale che l'Italia ha sempre confermato nelle sue scelte. Questo è un punto fondamentale che ha che vedere con scenari complicati", ha aggiunto.