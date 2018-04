Governo, Pd: da centrodestra-M5s doppio binario su comm. Speciale

Roma, 12 apr. - Centrodestra e Cinque stelle "hanno il dovere di dire chiaramente agli italiani cosa intendono fare, senza continuare con questi balletti di polemiche pubbliche che però poi nascondono un doppio binario: da una parte le polemiche pubbliche, dall'altra la sistematica occupazione delle responsabilità sul piano istituzionale e parlamentare come è accaduto sulle commissioni speciali di Senato e Camera". Lo ha detto Maurizio Martina, segretario reggente del Pd, al termine delle consultazioni al Quirinale ricordando che "non c'è stato spazio per un confronto plurale, per una corresponsabilità della gestione transitoria del Parlamento".

"Per noi occorre che le forze che hanno prevalso il 4 marzo la smettano con i tira e molla che abbiamo vissuto fin qui - ha denunciato Martina -, la smettano con le tattiche, i tatticismi i personalismi estremi e con la grande incertezza che stanno generando in questo passaggio importante per il paese che ha bisogno di scelte chiare".