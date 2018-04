Fmi: avanti con digitalizzazione governi, richiede... -2

New York, 12 apr. - Allo stesso tempo, però, la digitalizzazione porta con sé rischi di frodi, violazioni della privacy e cyberattacchi. Proprio per questo l'istituzione guidata da Christine Lagarde spinge per l'adozione di "riforme parallele", perché "la digitalizzazione non è un sostituto delle riforme strutturali, né delle competenze amministrative o di un rafforzamento delle istituzioni". Per il Fondo, un Paese non si può permettere di fallire nella gestione di questioni legate alla privacy e alla cybersicurezza perché un flop tale "potrebbe compromettere gli sforzi di digitalizzazione" e perché "la mancanza di fiducia potrebbe erodere il desiderio di partecipare a un governo elettronico o mettere a repentaglio gli obiettivi" di un governo.

Il Fondo è chiaro anche su un altro punto: la digitalizzazione non può avvenire senza spese. Servono invece "investimenti notevoli". Ecco perché "i governi devono creare lo spazio fiscale" necessario, si legge nel documento.

Infine, stando all'Fmi è essenziale "un maggiore scambio di informazioni tra Paesi", cosa che tra l'altro può aiutare i governi a scovare patrimoni e redditi nascosti in paradisi fiscali.