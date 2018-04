Fmi: avanti con digitalizzazione governi, richiede investimenti

New York, 12 apr. - Per i governi, la digitalizzazione rappresenta una scommessa che può dare sia benefici sia problemi. Non potendo ignorare lo sviluppo delle nuove tecnologie che rendono "l'economia sempre più digitale", il Fondo monetario internazionale lancia un messaggio ai suoi Paesi membri e non solo: permettano alla digitalizzazione di dare i suoi frutti trasformando la loro politica fiscale attraverso quattro passi: l'adozione di un'agenda completa di riforme, la gestione dei rischi ad essa associati, l'investimento di risorse ingenti e la cooperazione internazionale.

Nel capitolo analitico del suo Fiscal Monitor, il rapporto redatto in vista degli Spring Meetings che inizieranno la settimana prossima a Washington, il Fondo fornisce un elenco dei benefici dati da quella che definisce "l'integrazione nella vita quotidiana di tecnologie digitali volte a facilitare la disponibilità e la gestione di informazioni più affidabili, tempestive e accurate". Nel capitolo intitolato "Il governo digitale", il Fondo calcola che la digitalizzazione può essere sfruttata per "aumentare la raccolta indiretta di tasse ai confini fino al 2% del Pil annuo" e per stanare i patrimoni parcheggiati in giurisdizioni fiscalmente generose, "stimati al 10% del Pil mondiale". La digitalizzazione può anche migliorare la fornitura dei servizi pubblici e la partecipazione dei cittadini a misure di protezione sociale. (Segue)