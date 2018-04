Caso Skripal, Russia non accetterà conclusioni Opac

Mosca, 12 apr. - La Russia non accetterà le conclusioni dell'Organizzazione per la Messa al bando delle armi chimiche in merito all'origine dell'agente nervino utilizzato per avvelenare la spia russa Sergey Skripal.

"Non crederemo sulla parola alle conclusioni sul caso Skripal finché i nostri esperti non otterranno l'accesso alle analisi menzionate nella perizia dell'Opac" ha spiegato la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova.

Il rapporto conferma l'ipotesi britannica sull'origine russa dell'agente nervino, che apparterrebbe alla famiglia "Novichok" e sarebbe di "un elevato grado di purezza".