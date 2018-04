Disney dovrà lanciare offerta per Sky se completa acquisto da Fox

New York, 12 apr. - Walt Disney sarà obbligata a presentare un'offerta formale per l'acquisizione del 100% di Sky, se sarà approvata la sua acquisizione di gran parte degli asset di 21st Century Fox; lo hanno deciso le autorità del Regno Unito. Come previsto dall'intesa, il colosso dell'intrattenimento statunitense si è impegnato a versare 52,4 miliardi di dollari per asset che includono il 39% di Sky, attualmente nelle mani del gruppo di Rupert Murdoch. Separatamente, Fox sta cercando di comprare il 61% di Sky che ancora non possiede, ma si è scontrata con la Competition and Markets Authority (Cma).

Il Takeover Panel britannico oggi ha detto che Disney dovrà presentare un'offerta pari a quella di Murdoch, ossia 10,75 sterline per ogni azione Sky; Disney ha già reso noto di voler acquistare il 100% di Sky, nel caso Fox non riuscisse a completare la sua operazione. Ha anche reso noto di aver raggiunto un accordo per acquisire Sky News da Fox, se questo potrà aiutare il gruppo di Murdoch a ottenere il via libera all'acquisizione di Sky.