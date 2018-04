Siria, Macron e Merkel rammaricati da blocchi in Cons.Sicurezza Onu

Parigi, 12 apr. - Emmanuel Macron e Angela Merkel hanno discusso della situazione in Siria e si sono rammaricati dei "blocchi" al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite dopo un presunto attacco chimico. Lo ha indicato l'Eliseo.

Il presidente francese e la cancelliera tedesca hanno discusso al telefono della "loro comune preoccupazione, a seguito degli inaccettabili attacchi avvenuti sabato 7 aprile in Siria, oltre alle minacce che rappresentano questi nuovi attentati all'interdizione delle armi chimiche", ha indicato la presidenza in una nota.

"Si sono inoltre rammaricati degli attuali blocchi al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, le cui risoluzioni non sono state rispettate", ha aggiunto. Gli occidentali, su tutti Washington, minacciano il regime di Damasco di imminenti raid dopo un presunto attacco chimico ad aprile all'enclave ribelle di Douma, attribuito al regime di Damasco ma che il regime siriano smentisce. Martedì, Mosca ha contrapposto il suo veto in Consiglio di Sicurezza a una bozza di risoluzione americana che mira a creare un meccanismo di inchiesta indipendente sul ricorso alle armi chimiche in Siria.

(fonte AFP)