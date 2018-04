Governo, Di Maio: entro 30 aprile relazione su programmi Lega-Pd

Roma, 12 apr. - "Oggi ho conferito ufficialmente al prof. Giacinto Della Cananea l`incarico di esaminare i programmi ufficiali elettorali che sono stati presentati dalle forze politiche Lega e Partito Democratico al fine di vagliare sia gli aspetti comuni, sia gli aspetti distintivi, segnalando le differenze di contenuto ritenute superabili e quelle - invece - insuperabili, al fine di valutare la compatibilità dei relativi programmi politici e, così, di avviare il percorso necessario a offrire un Governo stabile e utile al Paese". Lo annuncia Luigi Di Maio, capo politico del M5S, sul blog delle stelle pubblicando anche il testo integrale dell'accordo sottoscritto con Cananea che prevede un impegno a "consegnare una relazione finale, entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre il 30 aprile 2018, avendo cura di segnalare in essa i temi comuni alle rispettive forze politiche, evidenziando anche obiettivi di intervento che, se pure non indicati esplicitamente nei rispettivi programmi elettorali, sono presupposti o che comunque tornano utili per migliorare le condizioni di vita dei cittadini e la competitività delle imprese".