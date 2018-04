Turchia, Erdogan preoccupato per "braccio di ferro" sulla Siria

Ankara, 12 apr. - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan si è detto preoccupato per il "braccio di ferro" tra potenze straniere a proposito della Siria, mentre salgono le tensioni tra Washington e Mosca dopo le minacce di raid aerei imminenti.

"Siamo estremamente preoccupati del fatto che alcuni Paesi si basino sulla loro forza militare per trasformare la Siria in un terreno per il proprio braccio di ferro", ha dichiarato durante un discorso radiotelevisivo ad Ankara.

Il presidente turco si è in seguito intrattenuto al telefono con il suo omologo russo Vladimir Putin, secondo una fonte in seno alla presidenza turca. I due leader si sono scambiati i rispettivi "punti di vista sugli ultimi sviluppi in Turchia", a detta di questa fonte, "I due leader si sono messi d'accordo per restare in stretto contatto".

(fonte AFP)