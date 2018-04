UniCredit, l'assemblea ha nominato il nuovo cda

Milano, 12 apr. - Via libera da parte dell'assemblea dei soci di UniCredit alla nomina del nuovo consiglio d'amministrazione. Il numero dei consiglieri d'amministrazione è stato fissato in 15. Dalla lista di maggioranza presentata per la prima volta dal cda uscente, che ha ricevuto il favore dell'85% del capitale presente (pari al 65% del capitale totale), sono stati eletti: Fabrizio Saccomanni (designato presidente), Jean Pierre Mustier (designato Ceo), Mohamed Hamad Al Mehairi, Lamberto Andreotti, Sergio Balbinot, Cesare Bisoni, Martha Dagmar Boeckenfeld, Isabelle De Wismes, Stefano Micossi, Maria Pierdicchi, Andrea Sironi, Alexander Wolfgring, Elena Zambon.

La lista di minoranza presentata dai fondi, che ha raccolto il 7,07% dei consensi, ha ottenuto due consiglieri: Francesca Tondi e Vincenzo Cariello.