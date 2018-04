Lavoro, Pollastrini: sentenza Foodora gela le speranze

Roma, 12 apr. - "Una sentenza che gela le speranze". Barbara Pollastrini, vicepresidente del Pd, ha commentato così il caso Foodora. "La motivazione che emerge giustifica il licenziamento sulla base di un assunto: quei fattorini non erano a nessun effetto dei lavoratori dipendenti ma degli 'imprenditori di sè stessi', lavoratori autonomi e dunque non vincolati da alcuna forma di tutela all'azienda per la quale operavano. E' un paradosso, non sembra possibile, eppure è avvenuto".

"Dietro quei lavoratori - prosegue la deputata - c'è una grande storia, quella del lavoro e dei suoi diritti, che ci riguarda come Pd e come sinistra. Una storia che ci interroga anche sulle cause della sconfitta elettorale. Combattere contro precarietà e sfruttamento, creare lavoro, non è retaggio del passato ma l'innovazione più potente da realizzare. Il Parlamento dovrà intervenire per le tutele che ancora mancano. Occuparsi di quell'aula di Torino o della tragedia dei morti sul lavoro tornati a crescere dopo anni è la premessa, il primo dovere, di un Pd e di una sinistra che vogliono ripartire".