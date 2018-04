Governo, De Petris: non credo ci sarà terzo giro consultazioni

Roma, 12 apr. - "Mattarella non mi è parso molto sereno. E' evidente che la situazione, anche per lo scenario drammatico a livello internazionale, rende ancora più preoccupante lo stallo politico nel nostro Paese. Secondo me non ci sarà un terzo giro di consultazione, ho l'impressione che domani qualcosa accadrà e il Presidente un passo lo farà. Serve un piano straordinario per il lavoro, la lotta alla povertà e alle disuguaglianze. A noi interessa confrontarci sui temi, ovviamente con un confine: non siamo disposti ad appoggiare un governo col centrodestra". Lo ha detto la senatrice di LeU a Radio Cusano Campus, emittente dell'Università Niccolò Cusano.