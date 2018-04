Pubblicità, Nielsen: a febbraio investimenti frenano a +1,2%

Milano, 12 apr. - Il mercato degli investimenti pubblicitari in Italia chiude il mese di febbraio in crescita dell'1,2% (-0,9% senza search e social), portando il bimestre a +1,8% rispetto allo stesso periodo del 2017. Se si esclude dalla raccolta web la stima Nielsen sul search e sul social, l'andamento del bimestre registra un calo dello 0,3%. Lo rileva Nielsen.

"I numeri di questi primi due mesi dell`anno confermano una certa prudenza da parte degli investitori, seppur il trend sia in terreno positivo", ha spiegato Alberto Dal Sasso, AIS Managing Director di Nielsen. "L`andamento di febbraio, mese precedente a una tornata elettorale dall`esito incerto, è in leggera crescita ma il clima di insicurezza ha sicuramente inciso sulla frenata registrata rispetto a gennaio, quando il mercato aveva chiuso a +2,6%".

Relativamente ai singoli mezzi, la tv cala nel singolo mese del -0,8% e chiude il bimestre a +0,6%. Sempre in negativo i quotidiani, che a febbraio perdono il -9,6%, consolidando il periodo cumulato gennaio-febbraio a -8,7%. Stesso andamento per i periodici sia nel singolo mese che per il bimestre, con cali rispettivamente del -8,1% e -11,1%. La radio continua l`andamento positivo (+4,9% a febbraio) e porta a +5,1% l`incremento del periodo gennaio-febbraio.