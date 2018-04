Brunetta: nubi oscure su crescita, formare subito nuovo governo

Roma, 12 apr. - "Gli ultimi dati sull'economia italiana sembrano non lasciar presagire niente di buono per il 2018. Che l'anno in corso non sarà come quello precedente è ormai dato per scontato dalla maggior parte degli analisti". Lo dice il deputato di Fi Renato Brunetta, secondo il quale "è più che mai necessario che il Def venga presentato al più presto in Parlamento e che si metta subito per iscritto l'impegno a trovare le risorse per disinnescare l'aumento dell'Iva".

"Il tempo - avverte - non gioca a favore di chi vuole evitare agli italiani l'ennesima stangata fiscale il prossimo anno. A coloro che dicono che il quadro programmatico può tranquillamente essere fatto a settembre con la Nota di Aggiornamento, ricordiamo che in quel mese l'Istat potrebbe certificare un aumento del Pil inferiore del previsto. A quel punto, con molte meno risorse a disposizione, diventerebbe quasi impossibile convincere la Commissione Europea ad accettare la sterilizzazione delle clausole. Ecco perché la formazione di un nuovo Governo in tempi brevi è, ora più che mai, assolutamente necessaria".(Segue)