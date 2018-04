M.O., l'Egitto apre la sua frontiera con la Striscia di Gaza -2

Il Cairo, 12 apr. - Questa mattina, un fotografo ha visto un primo bus di 70 persone, compresi donne e bambini, passare per Rafah per recarsi in Egitto. L'apertura della frontiera arriva alla vigilia di un terzo venerdì consecutivo di manifestazioni palestinesi previste lungo la frontiera tra Gaza e Israele. Secondo i media israeliani, l'Egitto, uno dei due Paesi arabi ad aver sottoscritto un trattato di pace con Israele, negozia con i responsabili del movimento fondamentalista islamico Hamas - al potere a Gaza - per cercare di arginare la crisi.

(fonte AFP)