M.O., l'Egitto apre la sua frontiera con la Striscia di Gaza

Il Cairo, 12 apr. - L'Egitto ha aperto per tre giorni la sua frontiera con la Striscia di Gaza per i casi "umanitari". Lo ha annunciato il ministero degli Interni di Gaza in un comunicato.

È la quarta volta da inizio anno che l'Egitto apre il punto di passaggio di Rafah verso l'enclave palestinese e il Sinai egiziano, che di solito è chuiuso. I casi "umanitari" fanno in genere riferimento alle persone ammalate o ferite che non possono ricevere terapie sufficienti nella Striscia di Gaza, sotto il blocco israeliano da oltre dieci anni.

(fonte AFP)(Segue)