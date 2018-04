Dazi, Calenda: fase pericolosa se servono a ridurre deficit

Milano, 12 apr. - Oggi il sistema degli scambi mondiali "sta andando sotto una tensione fortissima per un fortissimo convincimento della nuova amministrazione Usa per cui i dazi non servono più solo a sanzionare il comportamento scorretto ma si va oltre, servono a ridurre il deficit nazionale. Io ho deficit e lo voglio ridurre per ragione di sicurezza nazionale". Lo ha sottolineato il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, nel corso del suo intervento al Salone del Risparmio. "Così si entra in una fase molto pericolosa perchè assieme al protezionismo si rafforza il nazionalismo e le tensioni politiche e la situazione internazionale diventano ogni giorno più tesa", ha aggiunto.