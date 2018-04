UniCredit: ok soci a conti 2017 dopo oltre 5 ore lavori e prosegue

Milano, 12 apr. - L'assemblea di UniCredit, riunita a Milano, ha approvato a larghissima maggioranza il bilancio dell'esercizio 2017, che si era chiuso con un utile netto di 5,473 miliardi di euro.

Al momento della votazione, il capitale presente in assemblea era pari al 65% (1,94% rappresentato in proprio e 63% per delega) e il disco verde al bilancio è stato espresso dal 98,65% del capitale presente. I soci hanno approvato a larghissima maggioranza anche la destinazione dell'utile, che prevede la distribuzione di un dividendo cash di 0,32 euro per azione.

Al voto sui primi due punti all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'assemblea si è arrivati dopo oltre cinque ore di lavori e interventi. Considerato che la parte ordinaria prevede complessivamente 7 punti, mentre altri 3 sono previsti nella parte straordinaria, si attendono tempi di durata piuttosto lunghi. Sull'onda dei numerosi interventi, anche polemici, di piccoli azionisti, a un certo punto l'Ad Jean Pierre Mustier, visibilmente irritato dall'ennesima interruzione, ha preso la parola per invitare ad alzare il livello della discussione assembleare.