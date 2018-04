Lavazza: non ci spaventano i dazi, piuttosto cambiamenti veloci

Torino, 12 apr. - I dazi non preoccupano una multinazionale come Lavazza perchè "fanno parte della contemporaneità", come ha spiegato il vicepresidente Giuseppe Lavazza a margine dell'inaugurazione del nuovo centro polifunzionale la Nuvola a Torino. "Nel nostro settore - ha argomentato - quasi tutti i Paesi produttori di caffè hanno dei dazi sulla commercializzazione. In India abbiamo dovuto dotarci di impianti per la commercializzazione".

Quello che preoccupa di più "è la repentinità dei cambiamenti - ha osservato il vicepresidente - che ci mette in un ambito di incertezza, ma noi in Italia siamo un po' più preparati a questo".