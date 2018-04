Torino, 12 apr. - "Noi siamo nati e cresciuti in Italia e a Torino e ogni giorno questa responsabilità ci chiama a fare meglio. Noi da qui non ce ne andremo. Restiamo qui per continuare a pensare e sognare". Così Giuseppe Lavazza, vicepresidente del gruppo torinese, a conclusione del suo intervento in occasione della inaugurazione della Nuvola, il nuovo quartier generale di Lavazza nel quartiere Aurora a Torino.