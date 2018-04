Fi: accordo solo se M5s accetta Berlusconi in coalizione governo

Roma, 12 apr. - "La trattativa per la formazione di un governo tra centrodestra e M5S potrà avvenire solo attraverso l'accettazione esplicita e pubblica da parte del Movimento cinque stelle della basilare ed imprescindibile partecipazione di Silvio Berlusconi e di Forza Italia alla coalizione di centrodestra". Lo ha detto Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato, lasciando Palazzo Grazioli dopo il vertice del partito che ha preceduto quello dei leader di centrodestra prima di salire al Quirinale per il nuovo giro di consultazioni per la formazione del governo.