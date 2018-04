Lavazza: in Italia vorrei uno come Macron

Torino, 12 apr. - "Io vorrei uno come Macron in Italia, ma so che non è possibile". Così Giuseppe Lavazza, vicepresidente della multinazionale italiana del caffè, ha risposto ai giornalisti che, a margine dell'inaugurazione della Nuvola a Torino, il nuovo quartier generale del gruppo, chiedevano cosa auspicasse per l'Italia in questa fase di incertezza politica e governativa. "Spero che le due forze che hanno vinto si mettano le mani sul cuore e collaborino in modo costruttivo - ha spiegato - Al di là dei tecnicismi, serve una alleanza solida che vari le riforme per crescere, perchè la crescita ora è il nostro vero problema". "Macron - ha aggiunto - sta facendo pagare un dazio importante al suo Paese ma sta cercando di introdurre delle riforme, che servirebbero anche all'Italia". E qui ha citato la riforma del lavoro "che in Italia non è ancora completa", quella del sistema scolastico e "sta cercando di rendere la Francia attrattiva per gli investitori esteri".