Vino, Mediobanca: investire nelle quotate resta un ottimo affare

Milano, 12 apr. - Investire nel vino quotato in Borsa continua a essere un ottimo affare: la capitalizzazione dei titoli che compongono l'indice mondiale di Borsa del vino è aumentata del 12,2% tra marzo 2017 e marzo 2018. E' quanto emerge dall'indagine annuale dell'Area Studi di Mediobanca sul settore vinicolo.

Se si amplia l'orizzonte temporale di riferimento, i numeri sono di gran lunga migliori: dal gennaio 2001 l'indice di Borsa mondiale del settore vinicolo in versione total return (comprensivo dei dividendi distribuiti) è cresciuto del 719,6%, al di sopra delle Borse mondiali (+148%); la migliore performance in termini relativi (ossia al netto delle dinamiche delle Borse nazionali) è stata realizzata dalle società del Nord America (+744,6%), dell`Australia (+163,5%) e della Francia (+100%), mentre in altri Paesi le società vinicole hanno reso meno della Borsa nazionale: Cile -40,1% e Cina -73,4%.

Le italiane quotate restano due (Masi Agricola e Italian Wine Brands). Se le non quotate scegliessero la Borsa vedrebbero il proprio equity valorizzato in media il 70% in più.