Torino, 12 apr. - "No" alla quotazione in Borsa per Lavazza, la multinazionale italiana del caffè che oggi a Torino ha inaugurato la Nuvola, il nuovo quartier generale del gruppo. "Diciamo no alla borsa per due ragioni - ha spiegato il vicepresidente Giuseppe durante un incontro a margine coi giornalisti - uno perchè abbiamo le munizioni per muoverci bene, e in secondo luogo perchè ci sono altri strumenti, come i bond, che ci permettono più indipendenza. La Borsa mette dei vincoli".