Calenda al Salone Risparmio: politici tornino occuparsi dell'oggi

Milano, 12 apr. - I politici devono tornare ad occuparsi dell'oggi, non lasciare il terreno solo ai populisti. E' in sintesi il messaggio del ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, nel suo intervento al Salone del Risparmio parlando dei temi della nuova globalizzazione.

"Tra le storture che si sentono - ha detti - si parla sempre più di reddito di cittadinanza, il fatto che se ne parli in Italia non stupisce, in questo momento è un dibattito molto populista, stupisce che ne parlino alcuni guru della Silicon Valley che dicono 'non vogliamo mettere limiti all'innovazione tecnologica e quindi dobbiamo pensare che il lavoro possa scomparire e allora tu Stato dai lo stipendio per comprare i nostri prodotti'. Ma non credo che sia questa la soluzione e la situazione".

"I politici, non solo quelli populisti che già lo fanno ma soprattutto quelli liberal democratici, deve tornare ad occuparsi dell'oggi - ha proseguito Calenda - molta meno gente è pronta ad accettare sacrifici oggi in vista di un futuro che fa fatica a immaginare e sa essere molto poco affidabile. I populisti hanno capito che l'oggi è diventato il problema delle persone e non parlano di quello che sarà tra 25 anni".